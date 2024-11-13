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На COP29 обсудили роль НПО в борьбе с климатическим кризисом

На COP29 обсудили роль НПО в борьбе с климатическим кризисом На COP29 обсудили роль НПО в борьбе с климатическим кризисом
COP29
13 ноября 2024 г. 11:02
На COP29 обсудили роль НПО в борьбе с климатическим кризисом

Общественное объединение "Бакинский клуб политологов" провело панельную дискуссию о роли НПО в борьбе с климатическим кризисом в павильоне Национального форума НПО в "зеленой зоне" в рамках COP29.

Как сообщает Report, выступающие говорили на темы "Устойчивого развития и изменения климата", "Экологического просвещения населения", "Пропаганде устойчивого развития и поддержания чистой экологии среди молодежи".

Председатель "Бакинского клуба политологов" Заур Мамедов отметил, что эти вопросы носят глобальный характер и требуют международного внимания. Эксперт Эльшан Ахмедов представил презентацию об устойчивом развитии, экологических вызовах и изменении климата в мире. На конференции особое внимание было уделено подходам Азербайджана к глобальным вызовам.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 mulls role of NGOs in combating climate crisis
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da iqlim böhranına qarşı fəaliyyətdə QHT-lərin rolu müzakirə olunub

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