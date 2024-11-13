На COP29 обсудили пути решения и предотвращения проблем, связанных с дефицитом воды

Общественное объединение поддержки социального развития "Умид" организовало панельную дискуссию на тему "Решения на уровне общин для ирригации и снабжения питьевой водой" в павильоне Национального форума НПО в "зеленой зоне" COP29.

Общественное объединение поддержки социального развития "Умид" организовало панельную дискуссию на тему "Решения на уровне общин для ирригации и снабжения питьевой водой" в павильоне Национального форума НПО в "зеленой зоне" COP29.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители НПО, эксперты и члены общин.

В ходе панельной дискуссии обсуждались пути решения и предотвращения проблем, связанных с нехваткой воды. Участники высказали мнения о стратегиях экономного и безопасного использования водных ресурсов и обеспечения устойчивости водных источников.