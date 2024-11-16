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На COP29 обсудили проблему изменения климата в странах Латинской Америки

На COP29 обсудили проблему изменения климата в странах Латинской Америки В рамках шестого дня климатической конференции COP29 в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная климатической справедливости, организованная Global Campaign to Demand Climate Justice (DCJ).
COP29
16 ноября 2024 г. 11:11
На COP29 обсудили проблему изменения климата в странах Латинской Америки

В рамках шестого дня климатической конференции COP29 в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная климатической справедливости, организованная Global Campaign to Demand Climate Justice (DCJ).

Как сообщает Report, участники мероприятия обратили внимание на серьезные последствия климатических изменений для стран Латинской Америки.

Они подчеркнули, что этот регион особенно уязвим к нарастающим климатическим угрозам, включая экстремальные погодные явления, разрушение экосистем и усугубляющуюся социально-экономическую нестабильность.

В ходе дискуссии представители экологических организаций, эксперты и активисты отметили, что Латинская Америка, несмотря на относительно низкий уровень выбросов углерода, сталкивается с непропорционально высоким воздействием изменения климата.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da Latın Amerikası ölkələrində iqlim dəyişikliyi problemi müzakirə edilib
Версия на английском языке ФотоClimate change issues in Latin American countries discussed at COP29

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