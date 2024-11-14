На COP29 обсудили климатическое финансирование для сокращения выбросов метана

18:35

В рамках Дня финансов, инвестиций и торговли в "Зеленой зоне" COP29 прошло мероприятие, посвященное климатическому финансированию на основе статьи 6 Парижского соглашения для сокращения выбросов метана в энергетическом секторе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

В обсуждении участвовали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, представители SOCAR, Article Six Group, Atlantic Council, Standart Chartered Bank, Фонда защиты окружающей среды и др.

Темой встречи стали проекты по обнаружению и устранению утечек метана, сертификация сокращенных выбросов по статье 6 Парижского соглашения, углеродные кредиты и механизмы финансовой поддержки.

Вице-президент SOCAR Афган Исаев рассказал о проектах компании по мониторингу выбросов метана с помощью спутников и дронов, а также о новых решениях и проблемах в сфере сокращения выбросов и финансирования. Также обсуждались трудности в области сертификации углеродных выбросов и торговли углеродными кредитами.

Особое внимание было уделено привлечению финансовых ресурсов для декарбонизации и климатического финансирования в энергетическом секторе.