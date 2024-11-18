На COP29 обсудили экологические проблемы Каспийского моря

В национальном павильоне Азербайджана на COP29 прошла встреча официальных представителей прикаспийских стран на тему "Снижение уровня Каспийского моря на фоне изменения климата".

В национальном павильоне Азербайджана на COP29 прошла встреча официальных представителей прикаспийских стран на тему "Снижение уровня Каспийского моря на фоне изменения климата".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) совместно с Секретариатом Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В дискуссии приняли участие официальные лица прикаспийских государств, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, а также представители международных организаций.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в своей речи отметила снижение уровня Каспийского моря, вызванное климатическими изменениями, и подчеркнула необходимость укрепления регионального сотрудничества для защиты экосистемы.

В рамках встречи Ингер Андерсен представила доклад "Колебания уровня Каспийского моря и изменение климата", подготовленный в сотрудничестве с МЭПР и ЮНЕП.

Представители Всемирного банка и Зеленого климатического фонда также приняли участие в обсуждениях с презентациями по данной теме.