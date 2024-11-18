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На COP29 обсудили экологические проблемы Каспийского моря

На COP29 обсудили экологические проблемы Каспийского моря В национальном павильоне Азербайджана на COP29 прошла встреча официальных представителей прикаспийских стран на тему "Снижение уровня Каспийского моря на фоне изменения климата".
COP29
18 ноября 2024 г. 10:48
На COP29 обсудили экологические проблемы Каспийского моря

В национальном павильоне Азербайджана на COP29 прошла встреча официальных представителей прикаспийских стран на тему "Снижение уровня Каспийского моря на фоне изменения климата".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) совместно с Секретариатом Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В дискуссии приняли участие официальные лица прикаспийских государств, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, а также представители международных организаций.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в своей речи отметила снижение уровня Каспийского моря, вызванное климатическими изменениями, и подчеркнула необходимость укрепления регионального сотрудничества для защиты экосистемы.

В рамках встречи Ингер Андерсен представила доклад "Колебания уровня Каспийского моря и изменение климата", подготовленный в сотрудничестве с МЭПР и ЮНЕП.

Представители Всемирного банка и Зеленого климатического фонда также приняли участие в обсуждениях с презентациями по данной теме.

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Версия на английском языке Ecological state of Caspian Sea discussed within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyəti müzakirə olunub

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