На COP29 будут работать около 40 бригад скорой медицинской помощи

12:04

В Баку на климатической конференции COP29 будут дежурить около 40 бригад скорой медицинской помощи.

Об этом Report заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

По его словам, регистрация медицинского персонала, который будет работать на конференции, близится к завершению.

Директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи Миралам Джалалов, в свою очередь, сообщил, что в местах проживания участников мероприятия будет доступна круглосуточная медицинская помощь: "Для этого будут использованы все имеющиеся ресурсы. Бригады скорой медицинской помощи будут присутствовать во всех местах проведения мероприятия, а также в аэропорту".

Напомним, что Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.