О нас

На COP29 будут работать около 40 бригад скорой медицинской помощи

На COP29 будут работать около 40 бригад скорой медицинской помощи 12:04
COP29
17 октября 2024 г. 12:19
На COP29 будут работать около 40 бригад скорой медицинской помощи

В Баку на климатической конференции COP29 будут дежурить около 40 бригад скорой медицинской помощи.

Об этом Report заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

По его словам, регистрация медицинского персонала, который будет работать на конференции, близится к завершению.

Директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи Миралам Джалалов, в свою очередь, сообщил, что в местах проживания участников мероприятия будет доступна круглосуточная медицинская помощь: "Для этого будут использованы все имеющиеся ресурсы. Бригады скорой медицинской помощи будут присутствовать во всех местах проведения мероприятия, а также в аэропорту".

Напомним, что Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nearly 40 emergency medical teams to operate at COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-da 40-a yaxın təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərəcək

Другие новости из категории

Петер Михалко: COP29 имеет ключевое значение для благополучия нашей планеты
Петер Михалко: COP29 имеет ключевое значение для благополучия нашей планеты
17 октября 2024 г. 11:13
Глава МИД Кот-д'Ивуара: Азербайджан, принимающий COP29, активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами
Глава МИД Кот-д'Ивуара: Азербайджан, принимающий COP29, активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами
16 октября 2024 г. 23:53
Хикмет Гаджиев для Newsweek: Азербайджан призывает мировое сообщество к перемирию на время COP29
Хикмет Гаджиев для Newsweek: Азербайджан призывает мировое сообщество к перемирию на время COP29
16 октября 2024 г. 23:16
В Сеуле проходит конференция Путь к COP29
В Сеуле проходит конференция "Путь к COP29"
16 октября 2024 г. 12:11
Повестка COP29 по взаимосвязи климата и мирного сосуществования получила международное одобрение
ФотоПовестка COP29 по взаимосвязи климата и мирного сосуществования получила международное одобрение
16 октября 2024 г. 11:42
В Азербайджане планируют создать Ассоциацию университетов
В Азербайджане планируют создать Ассоциацию университетов
16 октября 2024 г. 11:21
Таиланд на COP29 поддержит справедливый энергопереход и деятельность Фонда потерь и ущерба
Таиланд на COP29 поддержит справедливый энергопереход и деятельность Фонда потерь и ущерба
16 октября 2024 г. 10:39
Азербайджан и ООН подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности
Азербайджан и ООН подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности
16 октября 2024 г. 00:01
Глава МИД Восточного Тимора: Правительство Азербайджана активно готовится к COP29
Глава МИД Восточного Тимора: Правительство Азербайджана активно готовится к COP29
15 октября 2024 г. 21:36
Завершен специальный ролевой тренинг для волонтеров COP29
Завершен специальный ролевой тренинг для волонтеров COP29
15 октября 2024 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi