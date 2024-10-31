На COP29 будут перерабатываться пищевые отходы

В соответствии с форматом климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, пищевые отходы будут перерабатываться.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник отдела Департамента кейтеринга, уборки и утилизации отходов COP29 Анар Зейналов.
Он сказал, что на конференции будут сортироваться общие, упаковочные, стеклянные и другие отходы.
"Затем они будут отправлены на переработку и переданы соответствующим организациям. Удобрения, полученные из пищевых отходов будут переданы Службе благоустройства Баку", - отметил Зейналов.