На COP29 будут перерабатываться пищевые отходы

В соответствии с форматом климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, пищевые отходы будут перерабатываться.

В соответствии с форматом климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, пищевые отходы будут перерабатываться.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник отдела Департамента кейтеринга, уборки и утилизации отходов COP29 Анар Зейналов.

Он сказал, что на конференции будут сортироваться общие, упаковочные, стеклянные и другие отходы.

"Затем они будут отправлены на переработку и переданы соответствующим организациям. Удобрения, полученные из пищевых отходов будут переданы Службе благоустройства Баку", - отметил Зейналов.