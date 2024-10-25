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На COP29 будет представлен проект "Портал зеленого роста"

На COP29 будет представлен проект "Портал зеленого роста"
COP29
25 октября 2024 г. 18:29
На COP29 будет представлен проект Портал зеленого роста

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, будет представлен проект "Портал зеленого роста".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"На встрече в формате видеоконференции с основателем и директором Центра Growth Lab Гарвардского университета США Рикардо Хаусманом мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая инициативы, направленные на поддержку экономического развития и роста, проект "Портал зеленого роста", который будет представлен на COP29, а также влияние реформ налогового администрирования на рынок труда", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке COP29-da "Yaşıl artım portalı"nın layihəsi təqdim olunacaq

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