На церемонии открытия COP29 президент Ильхам Алиев рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана

Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия COP29 рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия COP29 рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства отметил:

"Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики. Но это была не наша идея. Это было предложение Европейской комиссии. Два года назад президент Еврокомиссии приезжала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому что им нужен был наш газ. Они просила нас помочь".