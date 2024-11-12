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На церемонии открытия COP29 президент Ильхам Алиев рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана

На церемонии открытия COP29 президент Ильхам Алиев рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия COP29 рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана.
COP29
12 ноября 2024 г. 13:32
На церемонии открытия COP29 президент Ильхам Алиев рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана

Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия COP29 рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства отметил:

"Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики. Но это была не наша идея. Это было предложение Европейской комиссии. Два года назад президент Еврокомиссии приезжала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому что им нужен был наш газ. Они просила нас помочь".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev highlights accusations made against Azerbaijan in his speech during opening ceremony of COP29
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev COP29-un açılış mərasimində çıxışı zamanı Azərbaycana qarşı ittihamlardan danışıb

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