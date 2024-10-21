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На Бакинском олимпийском стадионе завершено 95% работ по созданию "голубой зоны" COP29

На Бакинском олимпийском стадионе завершено 95% работ по созданию "голубой зоны" COP29 На Бакинском олимпийском стадионе, где в ноябре пройдет Бакинская климатическая конференция COP29, завершено 95% работ по созданию "голубой зоны".
COP29
21 октября 2024 г. 15:24
На Бакинском олимпийском стадионе завершено 95% работ по созданию голубой зоны COP29

На Бакинском олимпийском стадионе, где в ноябре пройдет Бакинская климатическая конференция COP29, завершено 95% работ по созданию "голубой зоны".

Как сообщает Report, об этом сказал член Координационного совета Операционной компании COP29 Исмаил Исаев.

По его словам, "голубая зона" полностью готова к проведению сессий и в дни COP29 будет находиться под полным контролем ООН.

Исаев также сообщил, что "зеленая зона" будет играть роль площадки для активной деятельности высокопоставленных гостей, прибывших на COP29, и способствовать развитию диалога по климатическим вопросам.

"В определенные дни эта зона будет доступна для всей общественности. "Зеленая зона" - это инклюзивное пространство, создающее динамичные возможности для представителей различных секторов, позволяющее вести конструктивный диалог и устанавливать эффективные партнерские отношения", - сказал он.

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Версия на английском языке COP29: 95% of Blue Zone at Baku Olympic Stadium completed
Версия на азербайджанском языке COP29 Əməliyyat Şirkəti: Bakı Olimpiya Stadionunda "Mavi Zona"nın 95 %-i tamamlanıb

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