На Бакинском олимпийском стадионе завершено 95% работ по созданию "голубой зоны" COP29

На Бакинском олимпийском стадионе, где в ноябре пройдет Бакинская климатическая конференция COP29, завершено 95% работ по созданию "голубой зоны".

На Бакинском олимпийском стадионе, где в ноябре пройдет Бакинская климатическая конференция COP29, завершено 95% работ по созданию "голубой зоны".

Как сообщает Report, об этом сказал член Координационного совета Операционной компании COP29 Исмаил Исаев.

По его словам, "голубая зона" полностью готова к проведению сессий и в дни COP29 будет находиться под полным контролем ООН.

Исаев также сообщил, что "зеленая зона" будет играть роль площадки для активной деятельности высокопоставленных гостей, прибывших на COP29, и способствовать развитию диалога по климатическим вопросам.

"В определенные дни эта зона будет доступна для всей общественности. "Зеленая зона" - это инклюзивное пространство, создающее динамичные возможности для представителей различных секторов, позволяющее вести конструктивный диалог и устанавливать эффективные партнерские отношения", - сказал он.