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На Бакинской неделе климатических действий завершилась панельная сессия на тему энергоперехода Азербайджана

На Бакинской неделе климатических действий завершилась панельная сессия на тему энергоперехода Азербайджана 13:49
COP29
30 сентября 2024 г. 14:12
На Бакинской неделе климатических действий завершилась панельная сессия на тему энергоперехода Азербайджана

В понедельник в рамках Бакинской недели климатических действий завершилась панельная сессия "Энергетический переход Азербайджана".

Как сообщает Report, на сессии обсуждались вопросы развития сектора зеленой энергетики и работа, проводимая Азербайджаном в энергетике.

Выступая на панели, замминистра энергетики Эльнур Солтанов отметил, что 70% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на энергетический сектор. Он подчеркнул, что страна активно принимает меры, направленные на снижение негативного влияния на окружающую среду в данной сфере.

Директор компании SOCAR-Green Эльмир Мусаев, в свою очередь, заявил, что глобальный переход к зеленой энергетике и устойчивость климата позволили SOCAR расширить свое участие на мировом рынке.

Управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group (BCG) Патрик Херхольд отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом, как в солнечной, так и в ветровой энергетике. "Для перехода на зеленую энергию необходима правильная стратегия", - сказал он.

Вице-президент Siemens Energy Максим Зубов отметил, что для декарбонизации всем партнерам необходимо пересмотреть свои схемы работы.

Директор по энергетическому переходу COP28 Абдулла Малек подчеркнул, что до проведения COP29 в Азербайджане осталось совсем немного времени. "Вместе с президентством COP29 на прошлой неделе мы привлекли частный и государственный сектор к этой сфере. Тема хранения зеленой энергии также находится в центре внимания COP29", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"ndə Azərbaycanın yaşıl enerji sektorunda fəaliyyəti müzakirə edilib

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