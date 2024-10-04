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На Бакинской климатической неделе обсудили роль регионального сотрудничества

На Бакинской климатической неделе обсудили роль регионального сотрудничества
COP29
4 октября 2024 г. 16:00
На Бакинской климатической неделе обсудили роль регионального сотрудничества

В рамках Бакинской климатической недели состоялась панельная сессия на тему "Роль глобального и регионального сотрудничества в преодолении научных вызовов".

Как сообщает Report, на панели обсуждалось сотрудничество между научными учреждениями, частным сектором и международными организациями.

Представитель Межакадемического партнерства Робин Фирс заявил, что главная цель межгосударственного сотрудничества заключается в поиске решений: "Изменение климата оказывает значительное влияние на психическое и физическое здоровье людей. Эту проблему можно решить, опираясь на имеющиеся знания".

По его словам, в странах Кавказа и Центральной Азии мало научных исследований, и изменение климата является наиболее актуальной темой в области здравоохранения.

Преподаватель Кембриджского университета Стивен Дэвидсон отметил, что университеты должны отдавать предпочтение международному сотрудничеству для получения нового опыта.

Профессор Имперского колледжа Лондона Анна Корр отметила необходимость взаимодействия между промышленными предприятиями и академией наук.

Заведующая кафедрой биомедицинских материалов ИСЕСКО Бакинского государственного университета Ульвия Гасанова, подчеркнула, что сегодня сотрудничество гражданского общества и промышленности является ключевым для реализации программ по борьбе с изменением климата.

В своем выступлении международный куратор GLOBE Малини Мехра отметила значение устойчивого развития науки в контексте изменения климата.

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Версия на английском языке Role of regional cooperation discussed as part of Baku Climate Action Week
Версия на азербайджанском языке Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çəçivəsində regional əməkdaşlığın rolundan danışılıb

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