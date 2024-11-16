МВФ работает с Азербайджаном над переходными климатическими рисками

12:19

Международный Валютный Фонд (МВФ) работает с Азербайджаном над переходными климатическими рисками.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель МВФ Алессандра Альфиери на мероприятии "Измерение климатических рисков для более разумной адаптации и смягчающих решений" в рамках COP29.

"Мы также работаем над физическими рисками с Мозамбиком и переходными рисками с Барбадосом и другими странами. Мы сосредоточили наше внимание, в первую очередь, на поддержке стран, развивающих энергетические и эмиссионные счета, то есть на связывании энергетических и эмиссионных данных с экономической деятельностью. Мы также разрабатываем учебную программу, поскольку существует большая потребность в развитии потенциала от высокопоставленных чиновников до технических работников для понимания важности климатических данных и того, как их можно использовать для политики", - отметила она.

Кроме того, представитель МВФ сказала, что в настоящее время организация оказывает поддержку 10 странам в развитии и укреплении программы статистики окружающей среды и изменения климата.

"В первую очередь, мы работаем с национальными статистическими управлениями, центральными банками, Министерством финансов. В настоящее время мы готовим согласованный набор графиков и показателей, которые будут использоваться в консультациях по Статье 4", - добавила Альфиери.