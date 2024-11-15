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МВФ: Изменение климата является главной угрозой финансовой стабильности

МВФ: Изменение климата является главной угрозой финансовой стабильности Глобальное изменение климата является главной угрозой экономической и финансовой стабильности.
COP29
15 ноября 2024 г. 16:32
МВФ: Изменение климата является главной угрозой финансовой стабильности

Глобальное изменение климата является главной угрозой экономической и финансовой стабильности.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Международного валютного фонда (МВФ) Алессандра Альфиери на мероприятии, посвященном глобальному видению чистого нулевого прогресса, в рамках COP29.

По ее словам, МВФ рассматривает климатические вопросы как одно из основных направлений своей деятельности: "По этой причине в настоящее время в консультациях по Статье IV, обеспечивающих оценку экономического и финансового положения стран, валютный фонд также учитывает климатические вопросы. Мы разрабатываем графики и индикаторы, отражающие экономическое и финансовое положение стран, а также оказываем поддержку странам в развитии климатической политики".

Она также добавила, что МВФ в настоящее время работает над программой статистики изменения климата в 10 странах.

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Версия на английском языке IMF: Climate change main threat to financial stability
Версия на азербайджанском языке IMF: IV Maddə üzrə məsləhətləşmələrdə iqlimlə bağlı qiymətləndirmədə aparılacaq

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