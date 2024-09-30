Мусаев: Глобальный переход на зеленую энергию открыл новые возможности для SOCAR

Глобальный переход на зеленую энергию и к климатической устойчивости дал возможность SOCAR расширить свое присутствие на мировом рынке.

Глобальный переход на зеленую энергию и к климатической устойчивости дал возможность SOCAR расширить свое присутствие на мировом рынке.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор компании SOCAR Green Эльмир Мусаев заявил сегодня на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что стратегия компании нацелена на достижение "чистого нуля" к 2050 году.

"В конце 2023 года наблюдательный совет SOCAR принял решение о создании специальной организации, которая будет заниматься продвижением "зеленых" инициатив SOCAR, а в начале 2024 года была компания была официально учреждена", - сказал он.

Мусаев отметил, что, будучи молодой компанией, SOCAR Green имеет большие амбиции и уже достигла большого прогресса в некоторых проектах, связанных с зеленой энергетикой.

"Как вы, возможно, знаете, потенциал ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 гигаватт. С учетом этого, мы вместе с нашим партнером MASDAR оцениваем возможности проекта в этой сфере", - сказал он.