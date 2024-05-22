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Маргвелашвили: Региональное сотрудничество поможет снизить последствия климатических изменений

Маргвелашвили: Региональное сотрудничество поможет снизить последствия климатических изменений Региональное сотрудничество в сфере транспорта и объединение усилий могут поспособствовать снижению последствий климатических изменений.
COP29
22 мая 2024 г. 11:52
Маргвелашвили: Региональное сотрудничество поможет снизить последствия климатических изменений

Региональное сотрудничество в сфере транспорта и объединение усилий могут поспособствовать снижению последствий климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом руководитель центра энергетических исследований Государственного университета Ильи в Тбилиси, профессор Мурман Маргвелашвили заявил в ходе мероприятия "COP29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

Маргвелашвили напомнил, что 75% выбросов парниковых газов в мире приходятся на сферу энергетики.

"Энергоэффективность - это очень сложная сфера, которая затрагивает практически все отрасли экономики и все виды человеческой деятельности. Мы могли бы, например, установить общие стандарты экономии топлива в регионе. Мы ожидаем больших потоков грузового и автомобильного транспорта, поэтому могли бы согласовать этот вопрос, тем самым значительно поспособствовать сокращению выбросов от транспорта", - сказал он.

Он также призвал установить по всему региону большое количество станций для подзарядки электромобилей для стимулирования их более широкого применения.

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Версия на английском языке Margvelashvili: Regional cooperation will help reduce consequences of climate change
Версия на азербайджанском языке Professor: Regional əməkdaşlıq iqlim dəyişikliyinin nəticələrini azaltmağa kömək edəcək

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