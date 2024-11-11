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Мухтар Бабаев: За эти 12 дней многое предстоит сделать

Мухтар Бабаев: За эти 12 дней многое предстоит сделать Необходимо решать проблемы в срочном порядке, многое предстоит сделать, переговоры в течение этих 12 дней будут сложными, но надо устранить разногласия.
COP29
11 ноября 2024 г. 11:50
Мухтар Бабаев: За эти 12 дней многое предстоит сделать

Необходимо решать проблемы в срочном порядке, многое предстоит сделать, переговоры в течение этих 12 дней будут сложными, но надо устранить разногласия.

Как передает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия климатической конференции в Баку.

"Мы понимаем политические и финансовые ограничения, но эти инвестиции окупятся", - сказал он.

Президент COP29 отметил, что прозрачность должна быть в основе всего.

"Первый доклад по прозрачности будет представлен в этом году. Азербайджан готов решать глобальнейшие проблемы. Мы также приложили все усилия, чтобы продвинуться в работе Фонда по потерям и ущербу. Это касается всех фондов. Это принципиально важно для того, чтобы поддержать в наибольшей степени пострадавшие от изменения климата общины. Мы сегодня опубликовали с Международным энергетическим агентством документы и призвали все стороны в 6 раз увеличить хранение углерода к 2030 году, сократить потери продовольствия. С Соединенными Штатами и КНР мы собираемся провести саммит, чтобы наметить дальнейшие пути после COP29", - сказал он.

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Версия на английском языке COP29 President: Much to be done in these 12 days
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Qarşıdakı 12 gün ərzində çox iş görülməlidir

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