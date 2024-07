Мухтар Бабаев выступил на 47-й сессии CARICOM

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на 47-ом заседании глав правительств Карибского сообщества (CARICOM).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Малые островные государства в непропорционально большей степени страдают от изменения климата. Азербайджан стремится к тому, чтобы проблемы этих стран были в центре обсуждений", - говорится в публикации.