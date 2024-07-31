Мухтар Бабаев выступил на 47-й сессии CARICOM

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на 47-ом заседании глав правительств Карибского сообщества (CARICOM).
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Малые островные государства в непропорционально большей степени страдают от изменения климата. Азербайджан стремится к тому, чтобы проблемы этих стран были в центре обсуждений", - говорится в публикации.
COP29 President-Designate Mukhtar Babayev addressed the 47th @CARICOMorg Heads of Government Meeting. Small island states are disproportionately affected by climate change. Azerbaijan is committed to ensuring that their challenges and concerns are at the centre of discussions. pic.twitter.com/y5FeeOyCQv