Мухтар Бабаев: Выполнение масштабных задач требует значительных усилий

Основной задачей на COP29 является создание необходимых условий для всех сторон и выполнение роли навигатора в этих вопросах.

Основной задачей на COP29 является создание необходимых условий для всех сторон и выполнение роли навигатора в этих вопросах.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент COP29 Мухтар Бабаев.

По его словам, пока рано говорить о каких-либо цифрах в решениях, принятых в рамках конференции. "Процес запущен, переговоры активно продолжаются. Выполнение масштабных задач требует значительных усилий. При этом важно сохранять спокойствие. Мы делаем все возможное для успешного завершения работы", - подчеркнул М. Бабаев.