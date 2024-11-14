О нас

Мухтар Бабаев: Выполнение масштабных задач требует значительных усилий

Мухтар Бабаев: Выполнение масштабных задач требует значительных усилий Основной задачей на COP29 является создание необходимых условий для всех сторон и выполнение роли навигатора в этих вопросах.
COP29
14 ноября 2024 г. 14:58
Мухтар Бабаев: Выполнение масштабных задач требует значительных усилий

Основной задачей на COP29 является создание необходимых условий для всех сторон и выполнение роли навигатора в этих вопросах.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент COP29 Мухтар Бабаев.

По его словам, пока рано говорить о каких-либо цифрах в решениях, принятых в рамках конференции. "Процес запущен, переговоры активно продолжаются. Выполнение масштабных задач требует значительных усилий. При этом важно сохранять спокойствие. Мы делаем все возможное для успешного завершения работы", - подчеркнул М. Бабаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Carrying out large-scale tasks requires significant efforts
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Əsas məqsədimiz COP29-da bütün tərəflər üçün naviqator rolunu oynamaqdır

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi