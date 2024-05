Мухтар Бабаев встретился со спецпредставителем ООН по устойчивой энергетике

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился со спецпредставителем генсека ООН по устойчивой энергетике Дамилолой Огунбийи.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице СОР29 в социальной сети "Х".

"На встрече со специальным представителем ООН по устойчивой энергетике Дамилолой Огунбийи, президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил вопросы поддержки стран в разработке энергетической политики и инвестиционных планов в преддверии COP29 и следующего раунда Национальных обязательств для борьбы с климатическими изменениями (NDC)", - говорится в сообщении.