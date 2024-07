Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с замминистра окружающей среды Японии Мацудзава Ютакой.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 провело продуктивную дискуссию с заместителем министра окружающей среды Японии Мацузавой Ютакой в рамках министерской конференции по климатическим действиям (MoCA) в Ухане. MoCA - это хорошая возможность для сторон встретиться и добиться прогресса до COP29", - говорится в сообщении.