Президент Сербии встретился с Мухтаром Бабаевым

Президент Сербии Александ Вучич принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента СОР29 Мухтара Бабаева в Белграде.

Президент Сербии Александ Вучич принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента СОР29 Мухтара Бабаева в Белграде.

Как передает Report, об этом глава сербского государства написал на своей странице в социальных сетях.

Вучич отметил, что в ходе продуктивных переговоров с Бабаевым "обсудил важные для двух стран темы", в том числе подготовку к СОР29.

"Хочу подчеркнуть приверженность Сербии мерам по устойчивому развитию и экологическим инициативам, которые будут способствовать борьбе с климатическими изменениями. В ходе беседы я также подчеркнул, что Сербия поддерживает инициативу климатического финансирования – главную тему повестки дня СОР29", - написал он.

По его словам, в ходе переговоров в том числе была подчеркнута важность глобальных инвестиций в "зеленый" переход, в частности для стран, традиционно зависящих от ископаемого топлива.

"Сербия готова к тесному сотрудничеству и обмену опытом ради совместного вклада в достижение глобальных климатических целей", - добавил он.