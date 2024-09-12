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Президент Сербии встретился с Мухтаром Бабаевым

Президент Сербии встретился с Мухтаром Бабаевым Президент Сербии Александ Вучич принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента СОР29 Мухтара Бабаева в Белграде.
COP29
12 сентября 2024 г. 14:29
Президент Сербии встретился с Мухтаром Бабаевым

Президент Сербии Александ Вучич принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента СОР29 Мухтара Бабаева в Белграде.

Как передает Report, об этом глава сербского государства написал на своей странице в социальных сетях.

Вучич отметил, что в ходе продуктивных переговоров с Бабаевым "обсудил важные для двух стран темы", в том числе подготовку к СОР29.

"Хочу подчеркнуть приверженность Сербии мерам по устойчивому развитию и экологическим инициативам, которые будут способствовать борьбе с климатическими изменениями. В ходе беседы я также подчеркнул, что Сербия поддерживает инициативу климатического финансирования – главную тему повестки дня СОР29", - написал он.

По его словам, в ходе переговоров в том числе была подчеркнута важность глобальных инвестиций в "зеленый" переход, в частности для стран, традиционно зависящих от ископаемого топлива.

"Сербия готова к тесному сотрудничеству и обмену опытом ради совместного вклада в достижение глобальных климатических целей", - добавил он.

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Версия на английском языке COP29 president meets with Serbian leader
Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti Muxtar Babayev ilə görüşüb

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