Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго
Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики КонгоПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.9 Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Как передает Report, об этом сообщается на странице посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева в соцсети "Х".
Дипломат подчеркнул, что встреча прошла в Браззавиле на полях первой международной конференции по лесонасаждению и лесовосстановлению.
"Борьба с изменением климата является одним из приоритетов двустороннего партнерства наших стран", - говорится в сообщении.
Joined Minister M. Babayev, #COP29_AZ President designate for his meeting with H.E. D. Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo. Climate action is one of the bilateral partnership priorities. Brazzaville hosts 1st Afforestation and Reforestation Conference! pic.twitter.com/tjnAvCt6eI