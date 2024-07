Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как передает Report, об этом сообщается на странице посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева в соцсети "Х".

Дипломат подчеркнул, что встреча прошла в Браззавиле на полях первой международной конференции по лесонасаждению и лесовосстановлению.

"Борьба с изменением климата является одним из приоритетов двустороннего партнерства наших стран", - говорится в сообщении.