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Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго

Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.9 Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
COP29
5 июля 2024 г. 15:13
Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как передает Report, об этом сообщается на странице посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева в соцсети "Х".

Дипломат подчеркнул, что встреча прошла в Браззавиле на полях первой международной конференции по лесонасаждению и лесовосстановлению.

"Борьба с изменением климата является одним из приоритетов двустороннего партнерства наших стран", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Konqo Prezidenti ilə görüşüb

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