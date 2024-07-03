Мухтар Бабаев встретился с представителями Африканского союза, ЭКА и группы АфБР

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с представителями Африканского союза, Экономической комиссии для Африки и Африканского банка развития.

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с представителями Африканского союза, Экономической комиссии для Африки и Африканского банка развития.

Как передает Report, об этом заявил специальный посланник по вопросам изменения климата в Кении Али Мохаммед на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы обсудили ключевые приоритеты для Африки в преддверии COP29 в Баку, которые включают увеличение объемов финансирования и финансовые реформы в условиях долгового стресса для большинства стран. 2024 год предоставляет уникальную возможность структурировать и ускорить системное взаимодействие, гармонично развивая особые потребности и приоритеты Африки для реализации совместных действий", - говорится в сообщении.