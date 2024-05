Мухтар Бабаев встретился с посланником Нидерландов по вопросам изменения климата

Президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с посланником Нидерландов по вопросам климата Хайме де Бурбоном.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с посланником Нидерландов по вопросам климата Его Королевским Высочеством Хайме де Бурбоном для диалога по вопросам климатического финансирования, возобновляемых источников энергии и необходимости разработки национальных планов по климату. Мы с нетерпением ждем встречи с Хайме де Бурбоном на предстоящей COP29 в Баку", - говорится в сообщении.