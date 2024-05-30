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Мухтар Бабаев встретился с министром сельского хозяйства Барбадоса

Мухтар Бабаев встретился с министром сельского хозяйства Барбадоса Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Барбадоса Индаром Вейром.
COP29
30 мая 2024 г. 15:33
Мухтар Бабаев встретился с министром сельского хозяйства Барбадоса

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Барбадоса Индаром Вейром.

Как передает Report, информацию об этом распространила официальная страница СОР29 в социальной сети "Х".

"Состоялась содержательная беседа между делегацией председателя COP29 и министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Барбадоса Индаром Вейром о том, как изменение климата непропорционально влияет на островные государства", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке COP29 president meets with Barbados minister of agriculture
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Barbadosun kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb

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