Мухтар Бабаев встретился с министром сельского хозяйства Барбадоса

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Барбадоса Индаром Вейром.

Как передает Report, информацию об этом распространила официальная страница СОР29 в социальной сети "Х".

"Состоялась содержательная беседа между делегацией председателя COP29 и министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Барбадоса Индаром Вейром о том, как изменение климата непропорционально влияет на островные государства", - говорится в сообщении.