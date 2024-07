Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с министром окружающей среды Венгрии Анико Райш.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Команда председателей COP29 провела сегодня встречу с министром по вопросам окружающей среды Венгрии Анико Райш, чтобы обсудить общие климатические цели и действия в области борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.