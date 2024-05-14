О нас

Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОЭСР

Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОЭСР Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном.
COP29
14 мая 2024 г. 12:39
Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОЭСР

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном, чтобы обсудить цели и возможности предстоящего СОР29. Благодарим за обнадеживающую встречу и ценную информацию о работе ОЭСР в области зеленого финансирования", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev İƏİT-in Baş katibi ilə görüşüb
Версия на английском языке COP29 president meets with OECD secretary-general

Другие новости из категории

Ян Борг: Продолжим сотрудничество с Азербайджаном в сфере экологии и изменения климата
Ян Борг: Продолжим сотрудничество с Азербайджаном в сфере экологии и изменения климата
14 мая 2024 г. 13:07
Президент COP29 встретился с главой молодежной программы премьер-министра Пакистана
Президент COP29 встретился с главой молодежной программы премьер-министра Пакистана
14 мая 2024 г. 00:43
Старший переговорщик COP28 призвал к своевременному предоставлению двухгодичных отчетов о прозрачности
Старший переговорщик COP28 призвал к своевременному предоставлению двухгодичных отчетов о прозрачности
13 мая 2024 г. 17:22
В Баку проводится тренинг Изменения климата и COP для представителей НПО
ФотоВ Баку проводится тренинг "Изменения климата и COP" для представителей НПО
13 мая 2024 г. 11:46
В рамках Года солидарности во имя зеленого мира прошли акции по посадке деревьев
В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" прошли акции по посадке деревьев
13 мая 2024 г. 10:34
Нури Озбагдатли: Финансирование важно для успеха в борьбе с изменением климата
Нури Озбагдатли: Финансирование важно для успеха в борьбе с изменением климата
13 мая 2024 г. 10:04
Дональд Купер: Климатические изменения затрагивают все больше жизней
Дональд Купер: Климатические изменения затрагивают все больше жизней
13 мая 2024 г. 09:52
Умайра Тагиева: Для достижения цели в 1,5°C необходимы коллективные действия
Умайра Тагиева: Для достижения цели в 1,5°C необходимы коллективные действия
13 мая 2024 г. 09:47
Ялчын Рафиев: Азербайджан надеется на международное сотрудничество в рамках COP29
Ялчын Рафиев: Азербайджан надеется на международное сотрудничество в рамках COP29
13 мая 2024 г. 09:37
Азербайджанский посол обсудил с главой МИД Эфиопии СОР29
ФотоАзербайджанский посол обсудил с главой МИД Эфиопии СОР29
12 мая 2024 г. 06:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi