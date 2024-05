Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном, чтобы обсудить цели и возможности предстоящего СОР29. Благодарим за обнадеживающую встречу и ценную информацию о работе ОЭСР в области зеленого финансирования", - говорится в сообщении.