Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Прошла плодотворная встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, на которой обсуждалось видение Азербайджана по COP29", - говорится в сообщении.