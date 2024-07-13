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Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
COP29
13 июля 2024 г. 15:26
Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Прошла плодотворная встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, на которой обсуждалось видение Азербайджана по COP29", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev ATƏT-in baş katibi ilə görüşüb

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