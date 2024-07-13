Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, находящейся с визитом в Азербайджане.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Прошла плодотворная встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, на которой обсуждалось видение Азербайджана по COP29", - говорится в сообщении.
Fruitful meeting with OSCE Secretary General Helga Maria Schmid discussing Azerbaijan’s vision for— COP29 AZ (@COP29_AZ)
#COP29 pic.twitter.com/r67HKKigN8 July 13, 2024