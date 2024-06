Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с Целевой группой ООН.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Руководство COP29 встретилось с Целевой группой ООН, представителями офиса ООН в Азербайджане, РКИК ООН, ПРООН и ЮНЕП, чтобы обсудить скоординированные усилия по продвижению глобальных действий в области борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.