Мухтар Бабаев встретился с Аминой Мохаммед

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство СОР29 провело плодотворные дискуссии с Аминой Мохаммед в рамках диалога высокого уровня, проходящего в Баку", - говорится в публикации.