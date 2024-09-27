Мухтар Бабаев: Верим, что Армения направит делегацию в Азербайджан для участия в COP29

Мухтар Бабаев: Верим, что Армения направит делегацию в Азербайджан для участия в COP29

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев выразил веру в то, что Армения направит делегацию в Азербайджан для участия в 29-й сессии COP.

Об этом министр сказал американскому бюро Report в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр подчеркнул, что делегации Азербайджана и Армении не вели переговоров в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Однако Армения приглашена на предстоящую в ноябре Бакинскую конференцию COP29. Традиционно все страны направляют свои делегации на COP. Верим, что Армения также будет представлена делегацией на COP29 в Баку", - сказал он.

Бабаев также рассказал о проделанной командой COP29 работе в Нью-Йорке: "Мы представлены на Генассамблее большой делегацией, подготовили обширную программу, в рамках которой приняли участие во многих важных мероприятиях высокого уровня. Наша программа охватывает все направления COP29. Это была хорошая возможность для продвижения 14 инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках COP29".

По его словам, азербайджанская делегация также провела встречи с главами государств и правительств ряда стран, все они выразили свою поддержку председательству Азербайджана в COP29.

"Инициативы Азербайджана были очень хорошо приняты сообществом COP. Агентства ООН принимали активное участие в подготовке инициатив повестки COP29. Такие инициативы, как "Перемирие COP", вызвали большой интерес и широко обсуждались. До COP29 осталось 46 дней, обсуждения становятся все более напряженными. Позиции стран по некоторым вопросам разнятся, и даже противоречивы. Мы ведем переговоры и прилагаем большие усилия, чтобы стороны пришли к согласию", - сказал Бабаев.