Мухтар Бабаев: В Информационном центре COP29 будут работать волонтеры и специалисты

В Информационном центре COP29 будут работать волонтеры и специалисты, они будут информировать посетителей об этом престижном мероприятии, которое пройдет в Азербайджане.
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"Информационный центр COP29 является первым промо-центром в Баку. Я считаю, что это хорошая возможность как для наших граждан, так и для каждого гостя нашей страны получить подробную информацию об истории COP, а также COP29 и быть в курсе процессов", - подчеркнул М.Бабаев.
Он добавил, что в этом центре гости смогут получить информацию о природе Азербайджана, общественной жизни, государственных программах, реализуемых в нашей стране.