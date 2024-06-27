Мухтар Бабаев: В Информационном центре COP29 будут работать волонтеры и специалисты

В Информационном центре COP29 будут работать волонтеры и специалисты, они будут информировать посетителей об этом престижном мероприятии, которое пройдет в Азербайджане.

В Информационном центре COP29 будут работать волонтеры и специалисты, они будут информировать посетителей об этом престижном мероприятии, которое пройдет в Азербайджане.

Как передает Report , об этом на открытии центра заявил министр экологии, президент 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев.

"Информационный центр COP29 является первым промо-центром в Баку. Я считаю, что это хорошая возможность как для наших граждан, так и для каждого гостя нашей страны получить подробную информацию об истории COP, а также COP29 и быть в курсе процессов", - подчеркнул М.Бабаев.

Он добавил, что в этом центре гости смогут получить информацию о природе Азербайджана, общественной жизни, государственных программах, реализуемых в нашей стране.