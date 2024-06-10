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Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления

Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления Наблюдаемое в последние десятилетия снижение уровня Каспийского моря - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления.
COP29
10 июня 2024 г. 11:13
Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления

Наблюдаемое в последние десятилетия снижение уровня Каспийского моря - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления.

Как передает Report об этом министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

Министр Бабаев отметил, что данная проблема требует неотложных действий для обеспечения экологической стабильности региона.

По его словам, основная цель мероприятия Caspian Blue Horizons Workshop - способствовать сотрудничеству между экспертами в области прикладных наук и представителями бизнеса.

"Объединив эти сектора, мы сможем разработать инновационные решения и эффективные стратегии для решения проблем, связанных со снижением уровня воды и экологическими изменениями в Каспийском море", - сказал он.

Мухтар Бабаев также подчеркнул, что представители прикаспийских государств периодически собираются для обсуждения Протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией [к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря -ред.], отметив, что данная инициатива жизненно важна для мониторинга экологической ситуации на Каспии.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister: Decline in Caspian Sea level - clear reminder of global warming consequences
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Xəzər dənizinin səviyyəsinin aşağı düşməsi qlobal istiləşmənin nəticəsidir

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