Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления

Наблюдаемое в последние десятилетия снижение уровня Каспийского моря - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления.

Наблюдаемое в последние десятилетия снижение уровня Каспийского моря - наглядное напоминание о последствиях глобального потепления.

Как передает Report об этом министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

Министр Бабаев отметил, что данная проблема требует неотложных действий для обеспечения экологической стабильности региона.

По его словам, основная цель мероприятия Caspian Blue Horizons Workshop - способствовать сотрудничеству между экспертами в области прикладных наук и представителями бизнеса.

"Объединив эти сектора, мы сможем разработать инновационные решения и эффективные стратегии для решения проблем, связанных со снижением уровня воды и экологическими изменениями в Каспийском море", - сказал он.

Мухтар Бабаев также подчеркнул, что представители прикаспийских государств периодически собираются для обсуждения Протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией [к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря -ред.], отметив, что данная инициатива жизненно важна для мониторинга экологической ситуации на Каспии.