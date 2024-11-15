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Мухтар Бабаев: Расширение полномочий правоохранительных органов усилит борьбу с экологическими преступлениями

Мухтар Бабаев: Расширение полномочий правоохранительных органов усилит борьбу с экологическими преступлениями Расширение полномочий правоохранительных органов в борьбе с изменением климата усилит противодействие экологической преступности.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:09
Мухтар Бабаев: Расширение полномочий правоохранительных органов усилит борьбу с экологическими преступлениями

Расширение полномочий правоохранительных органов в борьбе с изменением климата усилит противодействие экологической преступности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев на высокоуровневой сессии "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

Он подчеркнул, что роль правоохранительных органов была высоко оценена на COP28.

"Мы намерены продолжить это направление и на COP29. Наша миссия ясна: борьба с экологическими преступлениями, воздействием изменения климата на животных и морских обитателей, меры по защите экосистемы и многое другое. Без поддержки правоохранительных органов будет трудно сохранить наше природное наследие", - сказал Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Expanding powers of law enforcement agencies to strengthen fight against eco-crimes
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Hüquq-mühafizə orqanlarının səlahiyyətlərinin artırılması ekoloji cinayətlərə qarşı mübarizəni gücləndirəcək

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