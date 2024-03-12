Мухтар Бабаев назвал основные задачи COP29

Основная задача 29-ой сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) - привлечь как можно больше частного сектора к финансированию климата.

Основная задача 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) - привлечь как можно больше частного сектора к финансированию мер по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в интервью британской газете The Guardian.

По словам президента COP29, частный сектор - "это очень хороший источник для новых инициатив, новых форматов, новых механизмов финансирования".

Мухтар Бабаев также подчеркнул, что достижение "цели в 1,5°C" должно оставаться фокусом внимания на переговорах по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Нужно консолидировать наши усилия по достижению цели в 1,5°C. Я не пессимистичен в этом вопросе. Мы должны двигаться к цели и реализации программы [по сокращению глобальных выбросов]. Если мы начнем действовать, начнем выполнять договоренности, достигнутые на предыдущих COP, у нас есть шанс. Мы сделаем все возможное", - заключил министр.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.