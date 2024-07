Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром лесного хозяйства Конго Розали Матондо.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 провело ценную двухстороннюю дискуссию с министром лесного хозяйства Республики Конго Розали Матондо. Мы работаем вместе над проведением реформы климатического финансирования на COP29, которая позволит реализовать проекты по восстановлению лесов", - говорится в сообщении.