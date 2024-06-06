Мухтар Бабаев: Проблема изменения климата выходит за рамки экологии

Проблема изменения климата выходит за рамки экологии, охватывая экономические и политические аспекты.

Проблема изменения климата выходит за рамки экологии, охватывая экономические и политические аспекты.

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в ходе видеообращения участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр напомнил, что вопросы климатического финансирования станут главной темой на предстоящей конференции сторон COP29 в Баку.

"Вопросы климатического финансирования будут ключевой темой предстоящей конференции сторон Баку. На COP29 нам необходимо согласовать новую коллективную количественную цель финансирования для борьбы с изменением климата. Работа по установлению новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию должна будет учитывать множество взаимосвязанных элементов. Климатическое финансирование было одной из самых сложных тем климатической дипломатии на протяжении уже многих лет. Очевидно, что у всех сторон есть обоснованные мнения. Мы прислушиваемся ко всем сторонам, чтобы понять их приоритеты и помочь сблизить позиции для достижения справедливой новой цели", - сказал он.

Президент COP29 также подчеркнул, что главной задачей является поиск путей для эффективного и справедливого перехода к низкоуглеродной экономике, обеспечивая при этом устойчивое экономическое развитие.