Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии Тройки на WGS25

Президент СОР29 Мухтар Бабаев и главный переговорщик Ялчын Рафиев приняли участие в панельной дискуссии World Goverment Summit.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев и ведущий переговорщик Ялчын Рафиев приняли участие в панельной дискуссии WGS, организованной Тройкой председателей COP. В своих выступлениях они отметили дух взаимодействия и партнерства с ОАЭ и подтвердили поддержку Азербайджана председательству COP30", - говорится в сообщении.