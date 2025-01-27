Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии саммита "Миссия 300 Африки"

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии энергетического саммита в Танзании.

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии энергетического саммита "Миссия 300 Африки", который проходит в Танзании.

Как передает Report, об этом сообщили на странице COP29 в соцсети "Х".

Дискуссия была посвящена выводу энергетической повестки Африки на новый уровень, а также вопросам доступа африканских стран к энергии и регулирования государственной политики.

"Подобное обсуждение будет иметь решающее значение для выполнения обязательств, принятых на COP29, включая обещание Программы действий COP29 увеличить глобальную мощность хранения энергии в шесть раз к 2030 году", - говорится в сообщении.

