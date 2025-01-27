О нас

Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии саммита "Миссия 300 Африки"

Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии саммита "Миссия 300 Африки" Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии энергетического саммита в Танзании.
COP29
27 января 2025 г. 18:19
Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии саммита Миссия 300 Африки

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в панельной дискуссии энергетического саммита "Миссия 300 Африки", который проходит в Танзании.

Как передает Report, об этом сообщили на странице COP29 в соцсети "Х".

Дискуссия была посвящена выводу энергетической повестки Африки на новый уровень, а также вопросам доступа африканских стран к энергии и регулирования государственной политики.

"Подобное обсуждение будет иметь решающее значение для выполнения обязательств, принятых на COP29, включая обещание Программы действий COP29 увеличить глобальную мощность хранения энергии в шесть раз к 2030 году", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev "Afrika Missiya 300" sammitinin panel müzakirəsində iştirak edib

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi