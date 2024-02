Мухтар Бабаев принял участие в дискуссиях о борьбе с изменением климата

Президент COP29 и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев принял участие в дискуссиях, посвященных мерам по борьбе с изменением климата в Дубае.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице COP29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках Всемирного правительственного саммита принял участие в дискуссиях, посвященных мерам по борьбе с изменением климата через содействие устойчивому финансированию. В дискуссиях также принимали участие управляющий Центральным банком ОАЭ Халед Мохаммед Балама, министр финансов ОАЭ Мухаммед бен Хади аль-Хусайни, а также представители Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и Джихад Азур", - говорится в сообщении.

На полях саммита также состоялась встреча Мухтара Бабаева с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Было приятно встретиться с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в кулуарах Всемирного правительственного саммита. Мы провели отличную дискуссию о приоритетах COP29 и об усилиях МВФ по поддержке глобальных инициатив по преодолению последствий изменения климата", - написала Георгиева на своей странице в соцсети "Х".