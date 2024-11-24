Мухтар Бабаев: Председательство COP29 продолжит работу, оказывая поддержку председательству COP30

Председательство COP29 продолжит свою работу в течение года, оказывая поддержку будущему председательству Бразилии на COP30.
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"Мы будем рекомендовать всем представить свои новые NDC к февралю. Мы будем поддерживать предстоящее председательство Бразилии, продолжим налаживать партнерские отношения между конвенциями Рио", - сказал он.
Бабаев также выразил признательность всем участникам конференции COP29 за оказанное доверие Азербайджану в сложном климатическом вопросе.
"Выражаю также благодарность, что предоставили нам возможность собрать вас вместе. Давайте вместе двигаться вперед в знак солидарности во имя зеленого мира", - добавил он.