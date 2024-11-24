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Мухтар Бабаев: Председательство COP29 продолжит работу, оказывая поддержку председательству COP30

Мухтар Бабаев: Председательство COP29 продолжит работу, оказывая поддержку председательству COP30 Председательство COP29 продолжит свою работу в течение года, оказывая поддержку будущему председательству Бразилии.
COP29
24 ноября 2024 г. 04:18
Мухтар Бабаев: Председательство COP29 продолжит работу, оказывая поддержку председательству COP30

Председательство COP29 продолжит свою работу в течение года, оказывая поддержку будущему председательству Бразилии на COP30.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на заключительном пленарном заседании COP29 в Баку.

"Мы будем рекомендовать всем представить свои новые NDC к февралю. Мы будем поддерживать предстоящее председательство Бразилии, продолжим налаживать партнерские отношения между конвенциями Рио", - сказал он.

Бабаев также выразил признательность всем участникам конференции COP29 за оказанное доверие Азербайджану в сложном климатическом вопросе.

"Выражаю также благодарность, что предоставили нам возможность собрать вас вместе. Давайте вместе двигаться вперед в знак солидарности во имя зеленого мира", - добавил он.

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