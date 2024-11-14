Мухтар Бабаев: Повторяем призыв к МБР увеличить финансирование адаптации для национальных планов

Для многих климатический кризис является экзистенциальным, и бездействие приведет к серьезным человеческим и экономическим потерям.

Для многих климатический кризис является экзистенциальным, и бездействие приведет к серьезным человеческим и экономическим потерям.

Как передает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на круглом столе на тему "Стимулирование преобразующих климатических действий: смещение фокуса с финансовых вложений на результат и каталитический эффект многосторонних банков развития".

"У нас есть моральное обязательство перед этими сообществами. Слишком часто эти издержки ложатся на тех, кто находится на передовой, и на тех, кто менее всего способен платить", - сказал Бабаев.

По оценкам, в развивающихся странах стоимость адаптации к изменению климата составляет от 4 до 5% совокупного ВВП в год. А долги усугубляют проблемы, вызванные ограниченными ресурсами, отметил он, добавив, что нужно, чтобы климатическое финансирование работало для этих сообществ и миллионов других людей на передовой климатических изменений.

"В течение года мы делились нашим планом по усилению амбиций и обеспечению действий с климатическим финансированием в качестве центрального элемента. Эти два взаимоусиливающих принципа базируются на амбициозных национальных климатических планах и увеличении климатического финансирования. Общее послание - потребности исчисляются триллионами", - сказал президент COP29.

Существуют важные связи между этими амбициями и необходимости более широкой реформы финансовой архитектуры. "Нам нужно будет привлечь всех участников финансовой системы, чтобы преодолеть существующие барьеры. Председательство ценит возможность услышать ваши идеи сегодня. Уважаемые коллеги, на COP24 многосторонние банки (МБР) подтвердили свою приверженность деятельности, согласованной с Парижским соглашением, - отметил он.- С тех пор вы более чем вдвое увеличили мобилизованное климатическое финансирование между 2019 и 2023 годами. Вы наметили ключевые действия для совместных климатических усилий в Марракешском заявлении, и главы МБР поделились ключевыми способами усиления климатических действий в 2024 году. Вы были важными партнерами в общих усилиях по сохранению цели 1,5 градуса в пределах досягаемости, не оставляя никого позади".

Повторяем призыв к МБР увеличить финансирование адаптации для национальных планов, на этой неделе ведущие многосторонние банки прогнозировали, что их ежегодное коллективное климатическое финансирование достигнет 170 миллиардов долларов к 2030 году. Это включает 49 миллиардов долларов на финансирование адаптации, сказал Бабаев.