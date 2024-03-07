О нас

Мухтар Бабаев посетит Китай в рамках подготовки к COP29

Мухтар Бабаев посетит Китай в рамках подготовки к COP29 Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках подготовки к COP29 совершит визит в Китай.
COP29
7 марта 2024 г. 19:43
Мухтар Бабаев посетит Китай в рамках подготовки к COP29

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках подготовки к COP29 совершит визит в Китай.

Как сообщает Report, об этом Мухтар Бабаев заявил на втором заседании Оргкомитета COP29.

Бабаев напомнил, что в рамках подготовки к COP29, который в этом году пройдет в Азербайджане, уже посетил Турцию, Германию, ОАЭ и Кению, где провел продуктивные встречи с официальными лицами и представителями международных организаций.

Министр отметил, что продолжит визиты в зарубежные страны, ближайшим из которых станет визит в Китай.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Next visit as part of preparations for COP29 will be made to China
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: COP29-a hazırlıq çərçivəsində növbəti səfər Çinə olacaq

Экслюзивные новости

Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi