Мухтар Бабаев посетит Китай в рамках подготовки к COP29

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках подготовки к COP29 совершит визит в Китай.

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев в рамках подготовки к COP29 совершит визит в Китай.

Как сообщает Report, об этом Мухтар Бабаев заявил на втором заседании Оргкомитета COP29.

Бабаев напомнил, что в рамках подготовки к COP29, который в этом году пройдет в Азербайджане, уже посетил Турцию, Германию, ОАЭ и Кению, где провел продуктивные встречи с официальными лицами и представителями международных организаций.

Министр отметил, что продолжит визиты в зарубежные страны, ближайшим из которых станет визит в Китай.