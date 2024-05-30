Министр: Смягчение воздействия мин на окружающую среду важно для безопасного и экологически чистого будущего

Освобождение ранее оккупированных территорий Азербайджана не только ознаменовало триумф суверенитета и справедливости, но и стало серьезным экологическим вызовом и возможностью.

Освобождение оккупированных территорий Азербайджана не только ознаменовало триумф суверенитета и справедливости, но и стало серьезным экологическим вызовом и возможностью.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе видеообращения участникам международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Смягчение воздействия наземных мин на окружающую среду и мобилизация ресурсов очень важно для безопасного и экологически чистого будущего. Поскольку мы готовимся к COP29, в ходе которого мировое сообщество активизирует усилия по борьбе с изменением климата, важно признать глубокую связь между экологической устойчивостью, миром и безопасностью, уделяя особое внимание наследию вооруженных конфликтов. В Азербайджане мы действительно осознаем эту связь",- сказал М. Бабаев.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.