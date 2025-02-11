Мухтар Бабаев обсудил с Султаном аль-Джабером сотрудничество Азербайджана и ОАЭ по климату
Мухтар Бабаев обсудил с Султаном аль-Джабером сотрудничество Азербайджана и ОАЭ по климатуПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с президентом СОР28 Султаном аль Джабером сотрудничество в области климатического финансирования.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с президентом СОР28 Султаном аль-Джабером сотрудничество в области климатического финансирования.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с Султаном аль-Джабером на WGS25 и выразил свою благодарность за поддержку, оказанную Азербайджану председательством COP28 в прошлом году. Они также обсудили возможности для продолжения партнерства между ОАЭ и Азербайджаном по ключевым климатическим приоритетам, в частности в области климатического финансирования, энергетического перехода и инновационных решениях. Они также обсудили, как новые технологии, включая искусственный интеллект, могут сыграть ключевую роль в ускорении глобальных климатических действий и достижении общих целей", - говорится в сообщении.
The COP29 President Mukhtar Babayev met with Dr Sultan Al Jaber @worldgovsummit and expressed his gratitude for the COP28 Presidency’s support to Azerbaijan last year. They also discussed opportunities for continued partnership between the UAE and Azerbaijan on key climate… pic.twitter.com/1qGtCuPy1T