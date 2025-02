Мухтар Бабаев обсудил с Султаном аль-Джабером сотрудничество Азербайджана и ОАЭ по климату

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с президентом СОР28 Султаном аль-Джабером сотрудничество в области климатического финансирования.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с Султаном аль-Джабером на WGS25 и выразил свою благодарность за поддержку, оказанную Азербайджану председательством COP28 в прошлом году. Они также обсудили возможности для продолжения партнерства между ОАЭ и Азербайджаном по ключевым климатическим приоритетам, в частности в области климатического финансирования, энергетического перехода и инновационных решениях. Они также обсудили, как новые технологии, включая искусственный интеллект, могут сыграть ключевую роль в ускорении глобальных климатических действий и достижении общих целей", - говорится в сообщении.