Мухтар Бабаев обсудил с президентом СОР16 климатическое финансирование

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с президентом СОР16 Абдель Рахманом Аль-Фадли климатическое финансирование.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Обсуждения были сосредоточены на использовании финансовых механизмов COP29 для устойчивого управления земельными и водными ресурсами", - говорится в сообщении.