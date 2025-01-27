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Мухтар Бабаев обсудил с президентом ИБР успехи COP29

Мухтар Бабаев обсудил с президентом ИБР успехи COP29 Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев в рамках участия в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки" провел двустороннюю встречу с през
COP29
27 января 2025 г. 21:44
Мухтар Бабаев обсудил с президентом ИБР успехи COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев в рамках участия в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки" провел двустороннюю встречу с главой Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Аль-Джасиром.

Как передает Report, об этом сообщается на странице председательства COP29 в социальной сети X.

В публикации отмечается, что стороны рассмотрели успехи COP29, в частности, Бакинскую финансовую цель, а также пути достижения цели климатического финансирования $1,3 трлн.

Напомним, что ранее М.Бабаев принял участие в панельной дискуссии энергетического саммита "Миссия 300 Африки", который проходит в Танзании.

Обсуждения были посвящены выводу энергетической повестки Африки на новый уровень, а также вопросам доступа африканских стран к энергии и регулирования государственной политики.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev İİB prezidenti ilə COP29-un uğurlarını müzakirə edib

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