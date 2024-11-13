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Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда ОПЕК "зеленый" энергопереход Азербайджана

Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда ОПЕК "зеленый" энергопереход Азербайджана Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулахамидом Аль-Халифой планы страны по "зеленому" энергопереходу. 
COP29
13 ноября 2024 г. 16:52
Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда ОПЕК зеленый энергопереход Азербайджана

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулахамидом Аль-Халифой планы страны по "зеленому" энергопереходу.

Как передает Report, об этом сообщили на официальной странице Фонда в соцсети “X”.

Стороны также обсудили роль Фонда ОПЕК в поддержке реализации национальной стратегии социально-экономического развития “Азербайджан 2030”.

"Аль-Халифа подтвердил приверженность Фонда продвижению климатических инициатив и выразил благодарность председательству COP29 за его усилия в развитии устойчивых проектов и инициатив. По итогам обсуждений стороны договорились продолжить совместную работу для достижения целей устойчивого развития и поддержки климатической политики Азербайджана", - говорится в публикации.

Лала Минасазова

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC Fondunun prezidentilə "yaşıl enerji” keçidini müzakirə edib
Версия на английском языке Mukhtar Babayev discusses Azerbaijan's green energy transition with OPEC Fund President

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