Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда ОПЕК "зеленый" энергопереход Азербайджана

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулахамидом Аль-Халифой планы страны по "зеленому" энергопереходу.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулахамидом Аль-Халифой планы страны по "зеленому" энергопереходу.

Как передает Report, об этом сообщили на официальной странице Фонда в соцсети “X”.

Стороны также обсудили роль Фонда ОПЕК в поддержке реализации национальной стратегии социально-экономического развития “Азербайджан 2030”.

"Аль-Халифа подтвердил приверженность Фонда продвижению климатических инициатив и выразил благодарность председательству COP29 за его усилия в развитии устойчивых проектов и инициатив. По итогам обсуждений стороны договорились продолжить совместную работу для достижения целей устойчивого развития и поддержки климатической политики Азербайджана", - говорится в публикации.

Лала Минасазова