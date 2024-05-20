О нас

Мухтар Бабаев обсудил с председателем Сейма Латвии подготовку к COP29

Мухтар Бабаев обсудил с председателем Сейма Латвии подготовку к COP29 Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил со спикером Сейма Латвии Дайгой Миерина подготовку к предстоящей в Баку 29-й сессии COP.
COP29
20 мая 2024 г. 16:25
Мухтар Бабаев обсудил с председателем Сейма Латвии подготовку к COP29

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил со спикером Сейма Латвии Дайгой Миерина подготовку к предстоящей в Баку 29-й сессии COP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Стороны также обсудили вопросы охраны окружающей среды и возможности дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mukhtar Babayev discusses preparations for COP29 with Latvian speaker
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Latviya Seyminin sədri ilə COP29-a hazırlığı müzakirə edib

Самое важное

В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
19 мая 2024 г. 14:17
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
19 мая 2024 г. 14:00
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
19 мая 2024 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi